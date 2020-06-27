Львівські "Карпати" дізнались, коли зможуть зіграти перенесені матчі. Так на львів'ян чекають два додаткові поєдинку на початку липня.

Вчора, 26 червня, відбулося засідання Дирекції УПЛ за участі шести клубів, які на другому етапі цього сезону виступають другій "шістці" Прем'єр-ліги. Нові дати матчі УПЛ оприлюднила на своєму офіційному сайті.

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Нові дати

Головним питанням було перенесення матчів львівського клубу. Порадившись керівники прийняли рішення.

Перенесений матч 24 туру "Карпати" – "Маріуполь" відбудеться у Маріуполі 1 липня (початок гри заплановано на 19:00). Одразу через три дні після цього поєдинку, 4 липня там же, у Маріуполі, відбудеться матч 29 туру між цими командами.

Перенесений матч 26 туру між "Карпатами" та "Дніпром-1" відбудеться 8 липня в Дніпрі (час початку гри буде визначено дещо пізніше).

Строки проведення інших перенесених матчів будуть визначені на засіданні Дирекції УПЛ, що відбудеться 14 липня.

Додамо, що після виходу з карантину "зелено-білі" не провели ще жодного матчу через спалах коронавірусу у таборі львівського клубу. Команда була готова розпочати матчі ще минулого туру, але у команді "Олімпіка" були виявлені позитивні результати на коронавірус.

Підкреслимо, що "Карпати" під час карантину зазнали кадрових втрат. Команду вже покинули люксембурзькі легіонери Мартінс та Халл, також вже команді не допоможуть Діеє, Назарина та Кіріленко