За зачиненими дверима: Маркевич ледь не програв у таємному матчі після повернення у Карпати

У середу, 28 червня, львівські Карпати провели перший спаринг під час підготовки до нового сезону Першої ліги України-2023/2024. Львів'яни розписали мирову 1:1.

"Леви" не те, що не змогли здобути перемогу, вони ледь не програли Агробізнесу із Волочиська, який повертається у Першу лігу України. Для Мирона Маркевича це була дебютна гра після повернення у Карпати.

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Відомо лише рахунок

Цікаво, що матч був за зачиненими дверима та навіть не було трансляції на ютубі. Схоже, що тренерський штаб вирішив таємно передивитись новачків та потенційних нових гравців команди без зайвих сторонніх очей. Що вже не сподобалось уболівальникам львівського клубу. Вони почали говорити, що повертається той час, коли вони не могли подивитись передсезонні матчі улюбленої команди.

Також по матчу немає жодної інформації на офіційному сайті. Інстаграм Карпат подав лише підсумковий рахунок поєдинку 1:1. Усе потрібно дізнаватись із неофіційних джерел.

За їх інформацією, Роман Толочко, син легенди Карпат, забив рідній команді, чим відкрив рахунок у зустрічі наприкінці першого тайму. За 12 хв до закінчення поєдинку незмінний лідер та капітан Денис Кожанов зрівняв цифри на табло 1:1.

До фінального свистка команди більше не забивали.

Повідомляється, що зі старого складу участь у матчі взяли лише Кожанов та Амбросій Чачуа. Також начебто на полі у зелено-білій футболці було чимало представників харківського Металіста. Яких, схоже, багато перейде до Карпат із приходом Маркевича.

Раніше була інформація, що попереду у Карпат ще 4 контрольні спаринги проти Кривбаса, Металіста, Хуста та Звягіля. На початку липня "леви" вирушать до Ужгорода, де проведуть два своїх тренувальні тижні та зіграють товариські матчі.