Грати вони повинні "через не можу", – Маркевич оцінив перший матч після повернення у Карпати

У середу, 28 червня, львівські Карпати провели першу гру у процесі підготовки до нового сезону-2023/2024. "Леви" врятували від поразки у поєдинку з Агробізнесом 1:1.

Наприкінці першого тайму вихованець Карпат Роман Толочко відзначився забитим голом у воротах своєї рідної команди та вивів Агробізнес уперед. Карпати змогли відіграти в останні 10 хвилин завдяки голу капітана Дениса Кожанова.

До теми За зачиненими дверима: Маркевич ледь не програв у таємному матчі після повернення у Карпати

Маркевич: Вони відверто сказали, що ніколи в такому режимі не працювали

Фінальний свисток зафіксував нічию на стадіоні "Україна" 1:1. Відзначимо, що матч був за зачиненими дверима, без медіа та трансляції. Що дуже обурило більшу частину фанатів львівського клубу.

Після поєдинку Мирон Маркевич прокоментував дебютну гру "зелено-білих" під його керівництвом. Попри рахунок легендарний тренер залишився задоволений грою. Маркевич відзначив, що його команда провела хороший матч, який не був схожим на звичайну контрольну гру.

Карпати перебувають у побудові зовсім нової команди, футболісти ж отримують великі навантаження та грали із втомою у матчі проти Агробізнеса.

Я є прихильником того, що на зборах футболістам має бути дуже важко. Грати вони повинні "через не можу". Коли за місяць до початку чемпіонату команда літає по полю – це погана ознака. Мені вчорашня гра сподобалась з обидвох сторін. Не все у нас вдавалося, але для початку – непогано,

– сказав Маркевич.

Наставник Карпат зауважив, що команда поповнилась новими футболістами, але не став розкривати імен новачків "зелено-білих". Про все уболівальники дізнаються згодом.

Попереду у команди двотижневі збори в Ужгороді, де "леви" проведуть низку спарингів.

"Ми хочемо привести до ладу фізичні кондиції футболістів. Тому що вони зараз не найкращі. Команда лише тиждень тому розпочала тренувальний процес, ми дали їм такі навантаження, що вони відверто сказали, що ніколи в такому режимі не працювали. Ми запропонували їм атакувальний футбол – грати вперед на швидкості. Це потребує багато енергії. Тому на перше місце у нас виходить фізична підготовка. Крім того, процес награвання складу. Зараз ми гратимемо двома різними складами, а ближче до чемпіонату вирішимо, хто буде заслуговувати на місце в основі", – додав тренер львів'ян.

Раніше була інформація, що на зборах Карпати проведуть 4 контрольні спаринги – проти Кривбаса, Металіста, Хуста та Звягіля.

Нагадаємо, що Карпати не виконали завдання на сезон-2022/2023, не вийшовши в УПЛ. Тому керівництво клубу вдалось до різких змін, призначивши легендарного Маркевича замість Андрія Тлумака, який залишився у Карпатах, але на іншій посаді.