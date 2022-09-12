Став наймолодшою першою ракеткою світу: Карлос Алькарас – чемпіон US Open-2022

Прихильники тенісу дізнались ім'я переможця одиночного чоловічого розряду US Open-2022. У фіналі іспанець Карлос Алькарас переміг норвежця Каспера Рууда.

Каспер Рууд – Карлос Алькарас 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6)

Тенісисти провели затяжний та цікавий фінал, який тривав 3 години 20 хвилин. Алькарас у чотирьох сетах здолав суперника з Норвегії, повідомляє 24 канал.

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Перший сет був близький до тай-брейку, але за рахунку 4:5 іспанець взяв гейм під нуль та оформив перемогу у партії – 4:6.

У наступній партії Рудду вдалось взяти реванш та зрівнятись за сетами 1:1. Хоча до четвертого гейму включно тенісисти йшли нога у ногу – 2:2. Ключовим моментом став п'ятий гейм, коли Каспер повів у рахунку 3:2. Далі норвезький тенісист взяв ще три поспіль гейми – 6:2.

Найзахопливішим видався третій сет, коли Рууд та Алькарас за рівної гри перевели її у тай-брейк, у якому в норвежця не було шансів 1:7, а у партії 6:7. Цікаво, що на тай-брейку Каспер програв три з чотирьох геймів на своїй подачі.

Переможний сет

Початок четвертої партії знову був рівний. Нічия 2:2. Однак знову п'ятий гейм став одним із ключовим не лише у сеті, а й у матчі загалом. Алькарас із двома брейками вийшов уперед 2:3. Згодом взяв ще два гейми, один із яких був на подачі Рууда 2:5. Каспер зумів змінити у графі своїх виграних геймів цифру 2 на 3. Але цей гейм став останнім переможним для Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату США.

Алькарас з брейком поставив крапку у матчі – 3:6.

Карлос Алькарас – переможець US Open-2022. Ця перемога у турнірі дозволила іспанцю стати новою першою ракеткою світу.

Відео нагородження Алькараса

Каспер Рууд – Карлос Алькарас: відеоогляд фіналу