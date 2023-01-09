Втретє в історії: названо найкращого футбольного тренера 2022, який обійшов унікального опонента

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала Карло Анчелотті найкращим клубним тренером у 2022 році.

Італійський наставник Карло Анчелотті очолює мадридський Реал. І у 2022 році оформив з клубом "золотий дубль", вигравши чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

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Він став першим тренером, який виграв усі п'ять топових європейських чемпіонів. А перемога в Лізі чемпіонів стала для нього четвертою в кар'єрі. І саме коли він у 2007 році виграв Лігу чемпіонів з Міланом, а у 2014 році – вперше з Реалом, його і визнавали найкращим клубним тренером за версією IFFHS. Тож перемога за підсумками 2022 року – третя для італійця.

Карло Анчелотті набрав 245 очок, що на 200 більше, аніж в тренера, що посів друг місце. Ним став Пеп Гвардіола, що очолює англійський Манчестер Сіті. Чергової перемоги в АПЛ виявилося недостатньо, щоб стати найкращим клубним тренером у 2022 році. До цього Гвардіола двічі здобув цю нагороду – у 2009 та 2011 роках, коли він ще був тренером Барселони.

Третє місце дісталося Валіду Реграгі за його роботу в клубі Відад Касабланка. Цей марокканський клуб у 2022 році виграв Лігу чемпіонів CAF. Але унікальність ситуації полягає в тому, що після цього Валід Реграгі очолив збірну Марокко, з якою на чемпіонаті світу дійшов до півфіналу. Це вперше в історії африканська збірна дійшла до цієї стадії турніру на Мундіалі. І саме за це Валід Реграгі посів третє місце і серед тренерів національних збірних за версією IFFHS. Це перший випадок в історії нагородження IFFHS, коли тренер посідає місце на подіумах у двох категоріях в один рік.