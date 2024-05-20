"Йому більше нічого доводити": легендарний боксер дав провокативну пораду Усику

Карл Фроч вважає, що Олександру Усику потрібно завершувати кар'єру після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Колишній чемпіон світу вважає, що 37-річний українець досягнув усього, про що можна мріяти.

Український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим в історії боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Карл Фроч порадив Олександру Усику завершити кар'єру

Колишній чемпіон Карл Фроч дав пораду Олександру Усику. На думку легенди боксу, Усику не потрібно погоджуватись на нові поєдинки, адже він досяг усього, про що можна мріяти, не програвши при цьому жодного поєдинку і заробивши достатньо грошей для забезпеченого подальшого життя.

"Я думаю, єдине, що зробить Усик – завершить кар’єру, або він проведе реванш, або піде на пенсію. Йому нічого доводити. Він двічі переміг Ей Джея, а тепер переміг Тайсона Ф’юрі.

На мою думку, йому настав час завершити кар’єру, він зробив усе, що потрібно, заробив достатньо грошей, освоїв гру. Більше нічого робити. Абсолютний чемпіон у крузервейті, абсолют у хевівейті, йому 37 років, він наближається до 40", – сказав Карл Фроч.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.