Володар "Золотого м'яча" Карім Бензема продовжив контракт з Реалом – ЗМІ

Один з найкращих форвардів світу Карім Бензема ще на один сезон затримається в Мадриді. Бомбардир погодився на продовження дії контракту.

35-річний нападник Реала Карім Бензема не планує змінювати клуб у наступному сезоні. Про це повідомило іспанське видання As.

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Капітан Реалу затримається ще на один сезон

Чинний контракт французької зірки завершується 30 червня 2023 року. Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес скористався опцією автоматичного продовження контракту, якщо він виграє "Золотий м'яч". Таким чином, Бензема ще один сезон тішитиме вболівальників Реала.

Скоріше за все наступний сезон буде останнім для 35-річного форварда у складі "вершкових". Саме у 2024 році до клубу повинен приєднатися бразильський вундеркінд Ендрік, на якого у Реалі покладають великі надії.

Кар'єра Бензема в Реалі

Бензема став гравцем Реала у 2009 році. За перехід топ-форварда "вершкові" заплатили Ліону 35 мільйонів євро.

За час виступів у Реалі Бензема виграв 4 чемпіонати Іспанії, 2 Кубки та 4 Суперкубки. На євроарені він 5 разів вигравав Лігу чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА та 5 Клубних чемпіонатів світу.

За 14 років виступів за "королівський клуб" він забив 349 голів та віддав 165 асистів у 640 матчах.

Вінцем кар'єри Бензема став 2022 рік, коли він отримав приз "Золотий м'яч" від France Football.

Нагадаємо, що мадридський Реал за сумою двох матчів переміг Челсі та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперник "вершкових" визначиться у протистояння Баварія – Манчестер Сіті.