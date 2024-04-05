"Переможе сильніший": Чухаджян зробив прогноз на бій Ломаченко – Камбосос

Карен Чухаджян поділився очікуваннями від бою за чемпіонський титул IBF у легкій вазі між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. На думку українця, його зірковий співвітчизник здобуде перемогу.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Чухаджян про бій Ломаченко – Камбосос

Чемпіон IBF Inter-Continental в напівсередній вазі Карен Чухаджян поділився очікуваннями від бою. На його думку, Ломаченко переможе завдяки очевидній різниці в класі.

"Найбільше з усіх топбоїв українців найближчим часом я чекаю на бій Усик – Ф’юрі. Цей поєдинок буде найбільшим у хевівейті за дуже довгий час. Також хочу подивитись бій Наваррете – Берінчик.

Я бажаю Денису перемоги, адже це той великий шанс, на який він вже давно заслужив. В бою Ломаченко – Камбосос переможе Ломаченко. Просто тому, що він кращий боксер", – сказав Чухаджян.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.