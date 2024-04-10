"З групи виходимо точно": Караваєв розповів про перспективи збірної України Євро-2024

Олександр Караваєв поділився очікуваннями від виступу збірної України на чемпіонаті Європи 2024. "Синьо-жовті" зіграють в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

Збірна України з футболу вийшла на чемпіонат Європи 2024. У плей-оф кваліфікації підопічні Сергія Реброва по черзі перемогли національні команди Боснії і Герцеговини та Ісландії з однаковим рахунком 2:1, пропустивши першими в ході обох зустрічей.

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Караваєв оцінив шанси збірної України на Євро-2024

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв поділився очікуваннями від виступу на Євро-2024. 31-річний гравець впевнений у виході в стадію плей-оф.

"Наші шанси? Дуже високі. Мінімум – вихід з групи. А там вже буде стадія з одного матчу, на вибування - це вже зовсім інший контекст гри, тому що ти вже не рахуєш залікові бали, треба все в одному матчі показувати. Тому я думаю, що з групи виходимо точно. Я так вважаю. А далі будемо дивитися по суперниках", – сказав Караваєв.

На чемпіонаті Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року, збірна України зіграє в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У плей-оф вийдуть перші два місця, а також чотири найкращі треті місця серед шести квартетів.