Це було моєю мрією, – Терлюга присвятила Україні своє "золото" Всесвітніх Ігор-2022

Анжеліка Терлюга стала авторкою першої нагороди України на Всесвітніх Іграх-2022 у карате. Спортсменка завоювала "золото".

Терлюга: Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни

Одеська каратистка представляла нашу країну у ваговій категорії до 55 кілограмів. На своєму шляху у груповому раунді Терлюга здолала суперниць з Бразилії та Болгарії, пише 24 канал.

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Слід відзначити болгарку Івет Горанову, яку Анжеліка перемагає вже вдруге у цьому році. Терлюга вдало постилась опонентці за болючу поразку у фіналі Олімпійських Ігор-2020.

У півфіналі українка здолала американку, а у фіналі була сильнішою за чинну чемпіонку світу з Єгипту (1:0).

Вже на своїх дебютних Всесвітніх Іграх Терлюга здобула "золото".

Після перемоги каратистка прокоментувала свій успіх. Анжеліка присвятила її Україні та заявила, що горда народитись українкою. Терлюга упевнена, що наступною буде перемога країни у війні з росією.

Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я упевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому,

– сказала переможниця Всесвітніх Ігор-2022.

У цей день на татамі з'явилась Катерина Крива, але, на жаль, каратистці не вдалось вийти з групи.

Швидше за все, що це не єдина медаль України на Всесвітніх Іграх у карате. На татамі вийдуть ще чотири каратисти – Станіслав Горуна, Аніта Серьогіна, Галина Мельник та Різван Талібов.

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