Каратист Станіслав Горуна побився з депутатом від ВО "Свобода" у Львові: відео бійки

Каратист Станіслав Горуна також є депутатом Львівської районної ради. У залі засідань він побився з ще одним депутатом.

Сутичка в Горуни виникла з депутатом Богданом Федуном від ВО "Свобода".

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В мережі опублікували лише частину бійки, де двоє чоловіків схопили один одного за одяг в сесійній залі. Після цього Федун намагався головою вдарити в обличчя Горуну, але каратист відхилився від удару. А вже тоді завалив "свободівця" на підлогу.

Версія подій зі сторони Горуни

Станіслав Горуна розповів ZAXID.NET, що конфлікт відбувся одразу після засідання сесії районної ради. Богдан Федун спершу словесно почав ображати Станіслава Горуну, а потім кинувся до бійки.

"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися та обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк". Він почав мене ображати та кидатися на мене. Попробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", – розповів Станіслав Горуна.

Версія подій за словами Богдана Федуна

Богдан Федун свою версію подій виклав в коментарі виданню "Вголос".

"Він до мене підійшов сам, і він власне почав мене провокувати різними дурними запитаннями. Чому я не прочитав якесь незрозуміле звернення, чи ще щось. Я йому сказав, що він "ватник" і мені все з ним зрозуміло, і було б добре, аби він прийшов на наступну сесію", – розповів Федун.

За його словами, незабаром розмова зайшла в нікуди, і він заявив Горуні, що не має наміру з ним спілкуватись. На що останній розвернувся і назвав ветерана російсько-української війни "сцикуном".

"На щастя так не є, адже на відміну від нього я в Росію не їздив тренувати місцеву молодь, яка йде в російську армію. Замість цього я поїхав на Схід. Тож відповідно, провів з ним бесіду", – переконує Федун.

При цьому ще в серпні 2021 року Федун негативно висловлювався про Горуну після того, як каратист заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх.

Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо. Він є депутатом Львівської районної ради від "Самопомочі".