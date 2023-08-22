Назавжди в строю: на фронті загинув переможець Кубка України з карате Сергій Березняк

Українська спортивна сім'я продовжує нести непоправні втрати через загарбницьку війну, яку розпочала Росія. Захищаючи Україну від ворога, загинув каратист із Харківщини Сергій Березняк.

Український спортсмен віддав своє життя за незалежність та свободу нашого народу. Виконуючи чергове бойове завдання, на жаль, Сергій Березняк повернувся на щиті.

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Був успішним спортсменом та тренером

Сергій до початку повномасштабного вторгнення був тісно пов'язаний із карате. Він ставав призером чемпіонату та переможцем Кубка України-2015. Пізніше почав працювати тренером та відкрив у Валках спортивний клуб з карате. У ньому займалися багато призерів чемпіонатів України різного віку.

Перебуваючи на лінії фронту життя захисника України обірвалося. Про це повідомив друг загиблого Сергій Тимченко. Він зазначив, шо в уродженця міста Валки залишилися дружина та двоє дітей.

Свідомість відмовляється сприймати, та все ж; виконуючи завдання в ЗСУ загинув мій товариш, призер чемпіонату України по карате, чудовий тренер, батько двох діточок, світла, щира, добра, цікава людина Сергій Березняк. Друзі, давайте віддячимо сімʼї герою, за те, що він віддав власне життя за нашу країну і нас! Реквізити карти дружини, яка зараз знаходиться в положенні: 4149499071733404 Березняк (Кузнецова) Олена,

– написав Тимченко.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення країни-терористки, Україна створила сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала Росія. Світла пам'ять усім Героям!