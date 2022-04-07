Капітан збірної України розповів, як замінованою дорогою вибирався з-під обстрілів у Херсоні

Один із лідерів збірної України з футзалу Петро Шотурма за день до війни зіграв у Кубку України в Івано-Франківську. Футзаліст повернувся до родини у Херсон, де застряг через блокування області окупантами.

Шотурма: Виїжджати неможливо було

Лише 23 лютого Ураган зійшовся з Продексімом у Кубку країни, як наступного дня Росії розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Петро Шотурма почув про війну від друга, який розбудив його о 4-й ранку.

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Футзаліст негайно зателефонував дружині, щоб та вдягала дітей, збирала необхідні речі та чекала його вдома. У перші дні війни родині капітана збірної України не вдалось покинути Херсон, а вже незабаром окупанти заблокували місто, встановивши свої блокпости.

Петро зауважив, що місто не було готове до війни, адже у нього критично мала кількість бомбосховищ для місцевих жителів. Із укриттям сім'ї Шотурми допоміг тренер команди, який жив у приватному будинку. За словами спортсмена, до двох тижнів їм довелось прожити у підвалі.

Родина Шотурми доволі довго чекала на зелений коридор, але загарбники розпочали активну фазу бойових дій у Херсоні, тому виїзд місцевих був вкотре відкладений.

Ми дуже довго чекали на зелений коридор, але як я зрозумів, нам його не давали через те, що у місті вже не відбувалися бої, у нас було спокійно. Вони заїхали, окупували все місце, захопили ті міста, які їм треба. Виїжджати неможливо було,

– розповів гравець Продексіма.

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"Перед п'ятим вже починається мінне поле"

Через тиждень Шотурма спробував знов виїхати з міста, лише на третій день йому вдалось вибратись з-під обстрілів. Окупанти ретельно оглядали автівки та чоловіків. Футболіст простягнув руку допомоги президент Урагану, який допоміг із автомобілем.

Петро розповів про складну заміновану дорогу, яка чекала на них перед п'ятим блокпостом.

Коли ми вже проїхали четвертий блокпост, то перед п'ятим вже починається мінне поле, і ти зигзагом проїжджаєш. І вони вже підходять і кажуть, наступник блокпост вже ваш. Стає полегшення, але все одно їдеш в напрузі, поки не доїдеш до Миколаєва. Коли доїхали до нашого блокпоста, то бачиш українців і щастя переповнює. Вже стає більш спокійно, але все одно до Миколаєва дорога перебита, окопи, танки стоять, воєнна ситуація. І коли доїжджаєш, то вже спокій, рідна земля,

– зізнався Шотурма.

Нагадаємо, що Петро Шотурма був капітаном збірної України на Євро-2022. "Синьо-жовті" дійшли до матчу за "бронзу", але поступились Іспанії.