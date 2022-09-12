Капітан збірної України Плотницький став лідером за ейсами на чемпіонаті світу з волейболу

Збірна України з волейболу на чемпіонаті світу дійшла до чвертьфіналу. А капітан нашої команди Олег Плотницький за підсумками турніру ста лідером за виконаними ейсами.

Цей був перший чемпіонат світу для збірної України з волейболу за 24 роки. Наша команда зуміла вийти з групи. А в 1/8 фіналу здолала збірну Нідерландів. І лише у чвертьфіналі поступилася співгосподарям турніру – збірній Словенії. У підсумку Україна сталася сьомою на чемпіонаті світу.

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П'ять матчів на турнірі виявилося досить для українських волейболістів, щоб потрапити у рейтинги найкращих гравців. Так, Олег Плотницький виявився найкращим гравцем за кількістю ейсів на турнірі. 18 його подач принесли очки для збірної України. Загалом же він виконав 48 спроб.

Окрім того, Плотницький посів 8 місце за набраними очками на турнірі – 91.

Також українці непогано себе проявили в блоці. Максим Дрозд виконав 13 блоків і поділив шосте-сьоме місце в рейтингу найкращих блокувальників.

Ілля Ковальов посів дев'яте місце у списку найкращих приймаючих – 27 вдалих спроб.