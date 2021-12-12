Капітан Чорноморця оформив фірмовий гол з дальньої відстані у ворота суперника: відео шедевру

Чорноморець 12 грудня приймає Металіст 1925 у рамках 18 туру УПЛ. Одеський клуб подвоїв рахунок завдяки красивому удару Сергія Кравченка.

Шалений гол "моряків"

Вже до 5-ї хвилини зустрічі рахунок був 2:0 на користь господарів. Другий гол у складі одеського клубу забив лідер команди Сергій Кравченко, але зробив це у притаманному для себе стилі.

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Досвідчений півзахисник зіграв на добиванні, наважившись на дальній удар. Капітан Чорноморця не став обробляти м'яч, а потужною гарматою зарядив у сітку воріт Металіста 1925. Кравченко ще за часів виступів у Дніпрі часто відзначався подібними голами. Справжній шедевр вдався футболісту.

Для Кравченка це взяття воріт стало дебютним у сезоні-2021/2022. Гравець провів за "моряків" 12 матчів, але до цього поєдинку не запам'ятовувався результативними діями на полі.

Чорноморець напередодні зустрічі з харків'янами з 11 очками, посідаючи 15 місце у таблиці УПЛ.

Відео голу Кравченка