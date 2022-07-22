Маліновський може дати навіть більше, – Капелло про роль українця у грі Аталанти
Джерело:Calcionews24
Аталанта готується до нового сезону-2022/2023. Відомий італійський тренер Фабіо Капелло оцінив перспективи бергамівського клубу у наступному сезоні.
Капелло: Все починається із перевіреного тандему Сапата – Маліновський
Досвідчений 76-річний наставник впевнений у результат Аталанти у наступному сезоні залежатиме від зв'язки Дувана Сапати та Руслана Маліновського. Фабіо Капелло заявив, що відсутність єврокубків дозволить Аталанті добре себе проявити у внутрішньому чемпіонаті та Кубку Італії.
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"Аталанта має все, щоб знову розважити нас, навіть якщо у них не буде єврокубків. Все починається із перевіреного тандему Сапата – Маліновський", – сказав італійський тренер.
Нагадаємо, що сезон-2021/2022 Аталанта закінчила лише на 8-му місці у турнірній таблиці Серії А.
Капелло запевнив, що Маліновський ще неабияк здивує своє відмінною грою в італійському клубі.
Щодо колумбійця немає питань: коли він у формі, це всебічний і досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна постать у пересуваннях Аталанти. Маліновський звик до нашого футболу, він може дати навіть більше,
– додав колишній тренер збірної Англії.
Відзначимо, що у контрольному спарингу на зборах Аталанта розтрощила аматорський клуб Раппрезентатива Валь Серіана з рахунком 15:0. Дубль у тому матчі оформив Маліновський.
Головне про кар'єру Маліновського в Аталанті
- Маліновський виступає за клуб із Бергамо з липня 2019-го. За цей час став одним зі стабільних гравців основи Аталанти.
- У минулому сезоні українець провів у чорно-синій футболці 41 поєдинок, у яких забив 10 голів та зробив 7 асистів.
- Контракт Руслана з італійським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.