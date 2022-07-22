Маліновський може дати навіть більше, – Капелло про роль українця у грі Аталанти

Аталанта готується до нового сезону-2022/2023. Відомий італійський тренер Фабіо Капелло оцінив перспективи бергамівського клубу у наступному сезоні.

Капелло: Все починається із перевіреного тандему Сапата – Маліновський

Досвідчений 76-річний наставник впевнений у результат Аталанти у наступному сезоні залежатиме від зв'язки Дувана Сапати та Руслана Маліновського. Фабіо Капелло заявив, що відсутність єврокубків дозволить Аталанті добре себе проявити у внутрішньому чемпіонаті та Кубку Італії.

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"Аталанта має все, щоб знову розважити нас, навіть якщо у них не буде єврокубків. Все починається із перевіреного тандему Сапата – Маліновський", – сказав італійський тренер.

Нагадаємо, що сезон-2021/2022 Аталанта закінчила лише на 8-му місці у турнірній таблиці Серії А.

Капелло запевнив, що Маліновський ще неабияк здивує своє відмінною грою в італійському клубі.

Щодо колумбійця немає питань: коли він у формі, це всебічний і досконалий форвард. Він справжній тотем, адже забиває голи на будь-який смак. Також він віддає асисти. Він центральна постать у пересуваннях Аталанти. Маліновський звик до нашого футболу, він може дати навіть більше,

– додав колишній тренер збірної Англії.

Відзначимо, що у контрольному спарингу на зборах Аталанта розтрощила аматорський клуб Раппрезентатива Валь Серіана з рахунком 15:0. Дубль у тому матчі оформив Маліновський.

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