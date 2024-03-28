Канадський клуб НХЛ розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом: фото

Канадський клуб НХЛ Калгарі відзначився неприємним інцидентом для України. Команда розмістила мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Канадський клуб НХЛ Калгарі розмістив у своєму інстаграмі мапу, де Крим зображується частиною Росії. Наразі допису вже немає.

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Що відомо про ситуацію

Вони опублікували пост, де вказано, звідки походять гравці клубу. На мапі Росії та Білорусі було зображено та український півострів. Проте через певний час клуб видалив допис.

У складі Калгарі виступають росіяни: Андрій Кузьменко, Данило Мироманов, Микита Охотюк, а також білорус Єгор Шарангович.



Скандальна публікація / Скриншот

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