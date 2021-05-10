Формула-1: канадець Стролл при обгоні показав росіянину Мазєпіну середній палець – відео

Під час кваліфікації гран-прі Іспанії стався неординарний інцидент. Канадський пілот Aston Martin Ленс Стролл показав російському гонщику Haas Микиті Мазєпіну середній палець.

На етапі гран-прі в Іспанії Стролл завершив гонку на 11-й позиції. У загальному заліку канадець приніс своїй команді 5 очок за 4 гонки.

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Канадський гонщик при обгоні показав російському середній палець: відео

Результати гран-прі Іспанії

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Серіхо Перес (Red Bull)

6. Даніель Ріккардо (McLaren)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норріс (McLaren)

9. Естебан Окон (Alpine)

10. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)