Канада відмовилася від проведення гран-прі Формули-1, замість неї буде Туреччина

У календарі Формули-1 відбулася заміна. Замість Канади, етап прийме Туреччина.

Гран-прі Канади було сьомим у списку в цьому сезоні. І було заплановано на 11-13 червня.

Нагадаємо Формула-1 офіційно затвердила проведення трьох спринтерських гонок у сезоні-2021

Але в Канаді надалі діють посилені карантинні обмеження через коронавірус. Відтак проведення етапу Формули-1 не було можливим, адже командам необхідно було відбути обов'язковий 14-дений карантин.

У 2020 році гран-прі Канади теж було скасовано через карантин. Однак організатори сподіваються, що у 2022 році ця країна таки зуміє прийняти етап.

Замість Канади, етап прийме Туреччина. Гонки в цій країні повернулися в минулому сезоні після дев'ятирічної перерви. І саме на цьому гран-прі Льюїс Хемілтон став семиразовим чемпіоном світу.