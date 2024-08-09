Олімпійський чемпіон оцінив перспективи Хижняка у професійному боксі

У ніч на 8 серпня на Олімпіаді-2024 в Парижі завершилися змагання з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Український боєць Олександр Хижняк у фіналі зустрічався з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм.

"Полтавський танк" здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після свого тріумфу українець зізнався, що ще не прийняв рішення щодо рівня, на якому планує продовжувати кар'єру.

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Компліменти Хижняку від Каммарелле

Італійський олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Роберто Каммарелле поділився думками, чи зможе Олександр Хижняк досягти успіху на професійному рингу, якщо піде на такий крок. Він заявив, що наш боксер має все для цього й особливо відзначив характер "Полтавського танка".

"Олександр має усі найкращі якості української школи боксу для того, щоб стати чемпіоном світу, але кожна кар'єра має власну історію. Все залежатиме від того, чи зможе Хижняк модифікувати свій бокс, загалом пристосуватися до вимог професійного боксу, а також яку вагову категорію він обере.

Безумовно, він класний боксер, знає, як боксувати гарно, і йому точно не бракує характеру. Я можу тільки побажати йому всього найкращого та з нетерпінням чекаю, коли знову зможу насолодитися його боями в ринзі", – сказав Каммарелле.

. На Іграх-2024 "Полтавський танк" заробив 205 тисяч доларів (125 від держави та 80 від Олександра Усика).

Нагадаємо, що Олександр Хижняк став четвертим українцем, який має звання олімпійського чемпіона з боксу. Раніше це вдавалося Володимиру Кличку, Олександру Усику та двічі Василю Ломаченку.