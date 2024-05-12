Він справжній чемпіон, – Камбосос відзначив міць Ломаченка, який заслужив на цей пояс

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не зміг перемогти Василя Ломаченка. Австралійський боксер був нокаутований в 11-му раунді.

Камбосос багато говорив перед поєдинком, але мало показав на самому ринзі. Джордж вперше впав на настил у 7-му раунді після неточного удару по супернику, а вже в 11-му опинився на ринзі після потужної комбінації від Ломаченка, повідомляє 24 Канал.

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Солідна реакція на поразку

Австралієць встав після першого нокдауну, але вже через декілька секунд вдруге побував на настилі рингу. Ломаченко добряче розквасив обличчя супернику та здобув перемогу нокаутом. У той момент ще й із кута австралійця було викинуто білий рушник. Василь завоював титул IBF.

Камбосос гідно прийняв поразку, назвавши Ломаченка – одним із найкращих боксерів в історії.

Старався показати найкращий виступ, почав дуже добре, дотримувався плану на поєдинок. Старався, але він справжній чемпіон, заслужив на цей пояс. Бажаю йому всього найліпшого. А я займуся своїми справами – все, що можу зробити. Показуватиму найкраще від себе, саме такий я боксер,

– наголосив Джордж.

Боксер із Австралії додав, що зробив усе від себе можливе, аби добре підготувати до поєдинку у тренувальному таборі. Також Джордж подякував своїй команді, російському тренеру Антону та батьку.

Відзначимо, що Василь теж відзначив Камбососа та його команду у флеш-коментарі після бою.