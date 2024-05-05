У захисті Ломаченка є дірки: Камбосос розповів, за рахунок чого може перемогти українця

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос 12 травня проведе бій проти українця Василя Ломаченка. Важливість цього поєдинку для обох боксерів складно переоцінити.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос розповів план на бій проти Ломаченка

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак австралієць не збирається поступатися.

"Я працюю з одним з тренерів Хейні. У мене дуже хороша команда, гарні очі, і ми бачимо всі ці прогалини. Ломаченко – великий, він легенда, але в його захисті є дірки, він тричі програв. Ми візьмемо це до уваги.

Я скажу вам одну річ – ми знаємо його IQ, ми знаємо його боксерські навички, ми знаємо, який у нього талант, але я не відчуваю, що зараз він має волю і характер, як у мене", – сказав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.