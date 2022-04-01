Камбосос офіційно назвав дату та місце проведення поєдинку проти Хейні
Джерело:твітер Джорджа Камбососа
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.
Камбосос: Завоювати та захистити
Чемпіонський двобій відбудеться 4 червня у Мельбурні. Про це офіційно оголосив австралійський боксер.
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Завоювати та захистити. В ніч на 5 червня, у Мельбурні, я захищу всі свої пояси і додам ще один у свою колекцію, коли винесу Девіна Хейні у найбільшому боксерському поєдинку в Австралії. Ці пояси належать нам як нації, і вони нікуди не подінуться,
– написав Камбосос у своєму твітері.
Раніше головним претендентом на бій із Камбососом був Василь Ломаченко, проте українець відмовився залишати країну та захищає своє місто від російських окупантів.
- Наприкінці осені 2021-го Камбососом сенсаційно переміг Теофімо Лопеса та відібрав у нього чемпіонство.
- Для австралійця це перший захист своїх титулів.
- Хейні є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC.