Тріумфальний старт українок: Калініна і Ястремська перемогли на початку мексиканського Мастерса

У Гвадалахарі стартував передостанній турнір року серії WTA 1000. Українки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграли свої матчі першого кола.

Українські тенісистки підтвердили свій статус фавориток та здобули перемоги у двох сетах. Проте рівень спротиву від їх опоненток був зовсім різний, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) 2:0 (6:2, 6:0)

Друга ракетка України не залишила шансів американці Грейс Мін. Ангеліна віддала своїй суперниці лише 2 гейми та не дозволила жодного разу дійти їй до брейк-поінтів.

Усього тенісистки провели на корті трішки більше однієї години. Калініна зробила 2 ейса при одній подвійній помилці, реалізував 5 із 12 брейк-поінтів та виграла 7 із 7 геймів на своїй подачі.

Ангеліна Калініна у другому колі зіграє з переможницею пари Софія Кенін – Керол Чжао.

Анна Софія Санчес (Мексика) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (6:7, 4:6)

У Даяни Ястремської матч складався набагато рівніше й господарка турніру чинила гідний супротив.

У першому сеті українка двічі робила брейк, проте одразу ж віддавала і свою подачу, а за рахунку 4:4 Даяна дозволила дійти мексиканці до прихованих сетболів, проте змогла захистити подачу. Усе дійшло до тай-брейка, де Ястремська не залишила Санчес шансів, перемігши 7:1.

Другий сет розпочинався з подачі мексиканки й перші 5 геймів суперниці робили виключно брейки. Лише в 6 геймі Даяна змогла взяти свою подачу й надалі вже опонентки не змогли жодного разу зробити брейк. У результаті – 6:4 за українкою.

Спортсменки провели на корті майже дві години. Ястремська зробила один ейс при трьох подвійних помилках, реалізував 5 із 8 брейк-поінтів та виграла 7 із 11 геймів на своїй подачі.

У другому колі суперницею Даяни Ястремської буде переможниця пари Робін Монтгомері – Вікторія Азаренка.

. Також на турнірі у Гвадалахарі Україну представлятиме Марта Костюк. Свій перший матч вона зіграє з канадкою Стейсі Фанг. Гра відбудеться 18 вересня, початок не раніше 21:30, переможниця пари у другому колі зіграє з Єленою Остапенко з Латвії.