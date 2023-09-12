Перспективний початок для України: Калініна переграла експершу ракетку світу на турнірі у США

Ангеліна Калініна успішно розпочала свій шлях на турнірі WTA 500 в Сан-Дієго. Суперницею українки в першому матчі на турнірі була експерша ракетка світу – Кароліна Плішкова.

Ангеліна Калініна (Україна) – Кароліна Плішкова (Чехія) 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

Це була третя зустріч між тенісистками. Попередні дві закінчувалися на користь чеської спортсменки, пише 24 Канал.

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Перший сет проходив у шаленій боротьбі та дійшов до тай-брейку. У 12-му геймі Плішкова мала два сетболи на подачі Калініної, проте українка на характері утримала свою подачу та змогла в результаті перемогти з рахунком 7:6.

Другий сет був повністю за титулованою чешкою. вона взяла його "під нуль", при цьому у 4 з 6 геймах українка змогла взяти максимум одне очко.

Проте у вирішальний момент Ангеліна змогла зібратися та вчергове продемонструвати свій характер на корті. У третьому сеті для українки все також почалося не найкращим чином і вона програвала 1:2 з брейком. Але надалі її вже було не зупинити. Калініна взяла 4 гейми поспіль, мала матчбол на подачі чешки, але закінчила все ж таки поєдинок на своїй подачі. У результаті – 6:3.

Усього тенісистки провели на корті трішки більше двох з половиною годин. Калініна зробила 4 ейси при 7 подвійних помилках, реалізувала 3 з 9 брейк-поінтів і виграла 9 із 14 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею другої ракетки України буде Барбора Крейчикова, вона посідає 13 місце у рейтингу WTA. До цього суперниці двічі зустрічалися на корті, обидва рази перемогу здобувала чеська тенісистка.

. Також Україну в основній сітці на турнірі в Сан-Дієго представлятиме Марта Костюк. Українка свій перший матч зіграє проти польки Магди Лінетт. Гра відбудеться 12 вересня. Орієнтовний початок матчу – 21:30.