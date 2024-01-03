Тотальний провал українок: Костюк програла росіянці, Калініна та Цуренко поступились фрацуженкам

Наші дівчата не найкращим чином розпочали спортивний 2024 рік. На турнірах в Брісбені та Окленді з наших представниць залишилась лише Еліна Світоліна.

В Австралії розпочався новий тенісний сезон-2024. На турнір категорії WTA500 у Брісбені з'їхались 48 топ-тенісисток, серед яких були троє українок, пише 24 канал.

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Втім, протримались вони на змаганні недовго. Ще у першому колі свій шлях завершила Даяна Ястремська, яка програла Дарії Севілл з Австралії (0:6, 4:6).

А у другому раунді свої ракетки зачохлили Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Киянка отримала в суперниці "нейтральну" тенісистку з Росії Дар'ю Касаткіну. Марта змогла дати бій суперниці, але занадто часто віддавала гейми на своїй подачі.

Зрештою росіянка здобула перемогу у двох сетах (6:3, 6:4). А ось Ангеліна Калініна була фавориткою у дуелі проти третьої ракетки Франції Клари Бюрель. Перший сет суперниця вирвала завдяки брейку у дев'ятому сеті (6:4).

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Другий Ангеліна віддала майже без боротьби (1:6). Таким чином, на змаганні у Брісбені наших спортсменок не залишилось. Також в паралельному турнірі у Окленді свій шлях завершила Леся Цуренко.

Тенісистка з Рівненщини у другому колі поступилась Діан Перрі, хоча і змогла взяти гору в першому сеті (6:2, 4:6, 1:6). На турнірі в Новій Зеландії є залишається Еліна Світоліна, яка в другому раунді протистоятиме британці Еммі Радукану.