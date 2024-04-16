Непроста перемога: Калініна обіграла француженку Корне та вийшла до 1/8 турніру WTA 250 у Руані

Українська тенісистка Ангеліна Калініна розпочала виступ на турнірі 250 у Руані. У першому колі суперницею експершої ракетки України була представниця Франції Алізе Корне.

Ангеліна Калініна (Україна) – Алізе Корне (Франція) 2:0 (6:4, 7:5)

Ангеліна Калініна востаннє виходила на корт на початку квітня. Тоді українка припинила свій виступ в третьому колі турніру в Чарльстоні, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Калініної

У матчі першого раунду турніру WTA 250 у Руані (Франція) Калініна протистояла 34-річній французькій тенісистці Алізе Корне.

Матч не був легкою прогулянкою для українки. У першому сеті Корне вела в рахунку 4:1. Однак Ангеліна зуміла переломити хід зустрічі. Калініна виграла п'ять геймів поспіль, схиливши партію на свою користь.

У другому сеті українка вела 5:2, але втратила п'ять матчболів у дев'ятому геймі і рахунок став рівним – 5:5. Проте в підсумку Калініна здобула перемогу в партії – 7:5.

Непростий матч тривав дві години та сім хвилин. Це була друга зустріч суперниць на корті. Раніше тенісистки грали у 2022 році і тоді теж перемогу святкувала Ангеліна.

У наступному колі турніру WTA 250 у Руані Калініна зіграє проти Мартіни Тревізан або Наомі Осаки.