Починаємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024. Перший матч команда проведе у березні 2023 року.

Збірна України під час жеребкування потрапила до групи C. У цій групі п'ять команд. Окрім України, це збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Відтак наша команда проведе вісім матчів. А два "вікна" для матчів національних збірних пропустить.

Читайте також Програвала навіть Мальті: як збірна України грала з суперниками відбору на Євро-2024 в минулому

Календар матчів

1 тур. 23 березня 2023

21:45. Італія – Англія

21:45. Північна Македонія – Мальта

2 тур. 26 березня

19:00. Англія – Україна

21:45. Мальта – Італія

3 тур. 16 червня

21:45. Мальта – Англія

21:45. Північна Македонія – Україна

4 тур. 19 червня

21:45. Англія – Північна Македонія

21:45. Україна – Мальта

5 тур. 9 вересня

19.00. Україна – Англія

– Англія 21:45. Північна Македонія – Італія

6 тур. 12 вересня

21:45. Італія – Україна

21:45. Мальта – Північна Македонія

7 тур. 14 жовтня

16:00. Україна – Північна Македонія

– Північна Македонія 21:45. Італія – Мальта

8 тур. 17 жовтня

21:45. Англія – Італія

21:45. Мальта – Україна

9 тур. 17 листопада

21:45. Англія – Мальта

21:45. Італія – Північна Македонія

10 тур. 20 листопада

21:45. Північна Македонія – Англія

21:45. Україна – Італія

Путівки до фінального турніру за участю 24-х команд, де вже чекатиме Німеччина, отримають дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи пройде в грудні 2023 року, а сам форум триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.