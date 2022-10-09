Починаємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024
Джерело:УАФ
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024. Перший матч команда проведе у березні 2023 року.
Збірна України під час жеребкування потрапила до групи C. У цій групі п'ять команд. Окрім України, це збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Відтак наша команда проведе вісім матчів. А два "вікна" для матчів національних збірних пропустить.
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Календар матчів
1 тур. 23 березня 2023
- 21:45. Італія – Англія
- 21:45. Північна Македонія – Мальта
2 тур. 26 березня
- 19:00. Англія – Україна
- 21:45. Мальта – Італія
3 тур. 16 червня
- 21:45. Мальта – Англія
- 21:45. Північна Македонія – Україна
4 тур. 19 червня
- 21:45. Англія – Північна Македонія
- 21:45. Україна – Мальта
5 тур. 9 вересня
- 19.00. Україна – Англія
- 21:45. Північна Македонія – Італія
6 тур. 12 вересня
- 21:45. Італія – Україна
- 21:45. Мальта – Північна Македонія
7 тур. 14 жовтня
- 16:00. Україна – Північна Македонія
- 21:45. Італія – Мальта
8 тур. 17 жовтня
- 21:45. Англія – Італія
- 21:45. Мальта – Україна
9 тур. 17 листопада
- 21:45. Англія – Мальта
- 21:45. Італія – Північна Македонія
10 тур. 20 листопада
- 21:45. Північна Македонія – Англія
- 21:45. Україна – Італія
Путівки до фінального турніру за участю 24-х команд, де вже чекатиме Німеччина, отримають дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.
Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи пройде в грудні 2023 року, а сам форум триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.