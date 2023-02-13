Десь загубили: УАФ продає бракований календар без Закарпатської області на карті України – фото

Українська асоціація футболу полюбляє вляпуватись у різноманітні скандали. Цього разу не потрібно було пхати у справу президента Андрія Павелка, а на помилку УАФ вказали самі футбольні уболівальники.

15 грудня 2021 року УАФ запустила у продаж календар на 2022 рік, який був присвячений 30-річчю футболу незалежної України та національної збірної.

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Увесь 2022 рік Українська асоціація футболу продавала його з мапою країни, на якій чомусь не було Закарпатської області. Не зрозуміло, де Асоціація загубила цю західну область. Календар має дуже стильний вигляд, якби не ця груба помилка.

Цей курйоз помітив підписник KDK. Адже повна карта України з усіма місяцями зображена наприкінці календаря, на 2023 році. І справді, по-справжньому "особливий" календар від УАФ.

Футбольні фанати досі можуть придбати бракований календар від УАФ. Вартість одного такого складає 250 гривень.



Календар УАФ до 30-річчя збірної України / Фото KDK

Відзначимо, що на кожному листку, де є певний місяць року зображений футболіст збірної України. Там і Роман Яремчук, і Микола Матвієнко, і Артем Бєсєдін та ще вісім гравців "синьо-жовтих".

Також на кожній сторінці у верхньому кутку листка була набита невелика карта країни. де було позначено крапкою місто, звідки той чи інший футболіст національної команди.

На першій сторінці (місяць січень) розміщений вже колишній тренер збірної України Олександр Петраков, який нещодавно очолив національну команду Вірменії.



Календар УАФ з футболістами збірної України / Колаж 24 каналу