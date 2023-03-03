Аутсайдер Ла Ліги вимагає зупинити чемпіонат Іспанії через спірний гол у боротьбі за виживання

Кадіс незадоволений помилковим рішенням судді у грі проти Ельче. Клуб іде в Спортивний арбітражний суд та вимагає зупинки всього турніру.

У чемпіонаті Іспанії з футболу розгорається скандал. Один із клубів Ла Ліги вимагає зупинити розіграш сезону 2022-2023.

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Мова про одного з аутсайдерів турніру Кадіс. "Синьо-жовті" намагаються оскаржити результат поєдинку 17 туру проти Ельче, який завершився внічию 1:1.

Тоді команда Серхіо Гонсалеса швидко відкрила рахунок, але в кінці зустрічі Ельче зрівняв з офсайду. При цьому суддя Карлос дель Серро Гранде зарахував гол, а VAR не надіслав йому повідомлення про порушення правил.

Кадіс вимагає переграти цей поєдинок або частково. або повністю. Клуб наводить приклади, коли матчі Узбекистан – Бахрейн та Норвегія – Англія підлягали переграванню.

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Із цим позовом "синьо-жовті" звернулись у Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні. Клуб вимагає зупинити розіграш Ла Ліги, поки інстанція не прийме рішення по його матчу проти Ельче.

Відзначимо, що наразі Кадіс посідає 16-ту сходинку, випереджаючи зону вильоту всього на два бали. У свою чергу Ельче майже гарантовано вилетить, адже йде останнім і відстає від зони спасіння аж на 15 очок.

Відеоогляд матчу Кадіс – Ельче: