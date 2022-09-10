Матч Барселони в Ла Лізі перервали через сердцевий напад у фаната: що сталося

Барселона та Кадіс вимушені були зробити перерву через поганий стан вболівальника, якому знадобився дефібрилятор. Пауза тривала майже годину.

Кадіс – Барселона 0:4

Голи: Де Йонг, 55, Левандовскі, 65, Фаті, 86, Дембеле, 90+2.

У іспанській Ла Лізі проходять матчі 5 туру. Центральною зустріччю суботи стала гра за участю Барселони, команда Хаві поїхала в гості до Кадіса, пише 24 канал.

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Каталонці не мали проблем з аутсайдером групи. До 80 хвилини гості забили двічі зусиллями Де Йонга та Левандовскі. Втім, гра ознаменувалась неприємною подією на трибунах.

Зупинка на 50 хвилин

За десять хвилин до фінального свистка арбітр зупинив матч через погане самопочуття одного із вболівальників. Як виявилось, у фаната стався серцевий напад.

Чоловіку надавали допомогу завдяки дефібрилятору. Гравці неабияк розхвилювались через це. Кілька футболістів каталонців молились за фаната на полі, а ворота Кадіса Ледесма навіть допоміг доставити дефібрилятор на трибуни арени.

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За попередньою інформацією, вболівальник живий, однак матч не відновили, поки він не був готовий до транспортації у машину швидкої допомоги. За останні хвилини Барселона ще двічі забила у ворота господарів і оформила розгромну перемогу – 4:0.

Відеоогляд матчу Кадіс – Барселона:

Каталонці зуміли випередити на очко Реал і очолити таблицю, однак у мадридців є гра в запасі. Вони її проведуть завтра проти Мальорки. Кадіс же програв усі п'ять стартових матчів і йде на останньому місці.