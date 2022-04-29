Із України не було жодних пропозицій, – Велепець пояснив, чому покинув жіночу збірну

Урош Велепець вдруге пішов з керма жіночої збірної України з біатлону. Словенський наставник зізнався, що федерація не виходила на контакт від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Верепець: Думаю, там поки що хаос у федерації

54-річний фахівець пояснив своє рішення покинути збірну у такий складний для неї період. Урош Велепець зізнався, що не шукав роботу, адже від початку війни активно допомагав дітям та тренерам, які прибули у його рідну Словенію, облаштовувати умови для життя.

До теми У новому сезоні Велепець буде тренувати одну із топових команд світового біатлону

З 24 лютого словенець не надто думав про біатлон, як це й робила федерація біатлону України, яка жодного разу не сконтактувалась із спеціалістом жіночої команди.

Натомість поки українська сторона мовчала, то активізувались інші збірні. Одразу дві команди контактували з наставником щодо його майбутнього у збірній України. Велепець розповів, що не знав до кого можна звернутись з приводу своєї подальшої роботи у жіночій команді, адже Володимир Бринзак подав у відставку з посади президента федерації.

"Після року роботи ми мали б обговорювати все наново"

Тому Велепець одразу пристав на пропозицію німецької команди. Тепер наставник вже на зборах з новою збірною.

"В Україні мене був контракт "1+4", що після року роботи ми мали б обговорювати все наново. Тобто з 15 березня до 15 квітня є шанс знайти собі роботу або ж тобі в цей час дзвонять. Із України не було жодних пропозицій. Думаю, там поки що хаос у федерації. А чекати не можна. У мене вдома так само родина, яку треба нагодувати", – пояснив своє рішення Велепець.

"Почуваю себе нелегко, бо покинув команду у такій ситуації"

Словенський спеціаліст запевнив, що таке рішення йому далось дуже складно. Адже наставник покинув команду у часи, коли Україна переживає війну.

Мені дуже важко піти, почуваю себе нелегко, бо покинути команду в такій ситуації… Але треба розуміти, що не було ніякого контакту з приводу роботи до 15 квітня в Україні, тож треба було думати над тим, щоб їхати кудись до іншої команди. Так і сталось,

– додав Урош.

Нагадаємо, що Велепець є особистим тренером лідерки збірної України Юлії Джими. Наразі невідомо, чи буде біатлоністка далі працювати під пильним оком словенського тренера.

Жіноча команда під керівництвом Уроша не заїхала у медалі на Олімпіаді-2022, яка відбулась у Пекіні, але продемонструвала доволі хороший результат – п'ять фінішів у топ-20 найкращих.