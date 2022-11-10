Із Де Брюйне та конкурентом Луніна у Реалі: заявка збірної Бельгії на ЧС-2022

До чемпіонату світу-2022 з футболу залишилось 10 днів. Збірні поступово визначаються із футболістами, які будуть представляти їх країни у Катарі.

10 листопада свою заявку оголосила збірна Бельгії, яка буде "темною конячкою" ЧС-2022 у Катарі. Бельгійці завжди дають гідний бій топовим грандам планети. Цього разу може бути так само.

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У список, який складається із 32 футболістів, увійшли усі найсильніші. У Катар поїде номер один мадридського Реала та конкурент Андрія Луніна – Тібо Куртуа. Нещодавно голкіпер повернувся із лазарету "вершкових", адже відновлювався від проблем із сідничним м'язом.

Також у заявці присутні брати Азара, капітан Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та таранний форвард Ромелу Лукаку.

Заявка збірної Бельгії

Воротарі: Тібо Куртуа, Сімон Міньйоле, Кун Кастелс;

Тібо Куртуа, Сімон Міньйоле, Кун Кастелс; Захисники: Тобі Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тімоті Кастань, Тома Меньє;

Тобі Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тімоті Кастань, Тома Меньє; Півзахисники: Яннік Карраско, Кевін де Брюйне, Юрі Тілеманс, Ханс Ванакен, Аксель Вітсель, Еден Азар, Торган Азар, Леандро Троссар, Леандер Дендонкер, Амаду Онана;

Яннік Карраско, Кевін де Брюйне, Юрі Тілеманс, Ханс Ванакен, Аксель Вітсель, Еден Азар, Торган Азар, Леандро Троссар, Леандер Дендонкер, Амаду Онана; Нападники: Ромелу Лукаку, Дріс Мертенс, Шарле Де Кетеларе, Жеремі Доку, Міши Батшуаї, Лоїс Опенда.

Груповий раунд Бельгія розпочне матчем проти Канади (23 листопада). Вже 27 листопада бельгійці поміряються силами з Марокко. У фіналі групового розіграшу відбудеться поєдинок між Бельгією та Хорватією (1 грудня).