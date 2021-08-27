Іваницька та Дементьєв принесли Україні ще дві "бронзи" Паралімпіади

Третій змагальний день розпочався дуже активно від наших паралімпійців. Ще дві медалі у скарбничку України принесли дзюдоїстка Юлія Іваницька та велогонщик Єгор Дементьєв.

Ще дві медалі у Токіо

Тепер у доробку України вже 13 нагород Паралімпіади у Токіо. Спершу Єгор Дементьєв взяв "бронзу" на дистанції 4 тисячі метрів на велотреку у класі С5.

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Українець у боротьбі за третє місце став швидшим за представника Франції Кевіна ле Канффа. 34-річний велогонщик здобув свою п'яту олімпійську нагороду та першу бронзову. До цього Дементьєв завоював чотири золоті медалі у Лондоні та Ріо.

Третя нагорода Іваницької

Ще одну нагороду у скарбничку України додала дзюдоїстка Юлія Іваницька, яка виступає у вазі 48 кілограмів у класі з порушенням зору. Її суперницею у бронзовій сутичці стала непоступлива японка Сідзука Хангай. Українка з мінімальним рахунком 0:1 вирвала медаль у суперниці.