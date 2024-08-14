Призер Ігор зламав лікоть під час церемонії закриття Олімпіади-2024

Курйозний випадок стався під час проведення церемонії закриття літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Головним героєм події став італійський прапороносець – Грегоріо Пальтріньєрі.

Італійський плавець потрапив у неприємну ситуацію, яка з ним сталась на завершальній частині Олімпіади-2024 в Парижі. Спортсмен розповів про деталі травми.

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Травма Пальтріньєрі на Олімпіаді-2024

Італієць після церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 потрапив у лікарню зі зламаним ліктем. Плавець запевнив, що це відбулось не під час того як він виносив прапор Італії.

Спортсмен розповів, що його вже прооперували та заявив про те, що він скоро повернеться. Також Грегоріо виклав у соцмережі фото з лікарняної палати.

Пальтріньєрі зламав лікоть на Іграх-2024/ Скриншот із інстаграму спортсмена

Нагадаємо, що 29-річний плавець на Олімпіаді-2024 в Парижі здобув 2 нагороди. Пальтріньєрі виборов срібну медаль на дистанції 1500 метрів та виграв "бронзу" на запливі на 800 метрів вільним стилем.