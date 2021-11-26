Італійські стюарди не дозволили фанатам Зорі вивісити банер "Луганськ – це Україна"

Луганська Зоря поступилась Ромі у Лізі конференцій. Українські фанати підтримали команду у Римі.

Політичний банер на думку італійців

Футболісти луганської Зорі не залишились без підтримки на виїзді. Десяток українських фанатів заповнив гостьовий сектор на Стадіо Олімпіко у Римі.

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Однак було не все так гладко. Стюарди арени не дозволили уболівальникам Зорі пронести на трибуни банер з написом: "Луганськ – це Україна". Італійці вважали, що у цьому плакаті міститься політичний контекст.

Навіть підтримка фанатів не допомогла підопічним Віктора Скрипника здобути позитивний результат. Рома розгромила українську команду, наколотивши у її ворота чотири голи. У підсумку – 4:0.

Єврокубки для Зорі закінчились

Такий результат став фатальним для Зорі. Луганський клуб ще за тур до завершення групового раунду завершив для себе боротьбу за єврокубки. Українці посідають третє місце, поступаючись Ромі чотирма пунктами у групі. Зоря вже ніяк не наздожене опонента та не вистрибне на другу позицію.

За п'ять турів футболісти Скрипника здобули дві перемоги та тричі програли. Усі три клуби з України покинули турніри. Єврокубкова весна буде без представників України.

У шостому турі Зоря вдома прийме Буде/Глімт. Поєдинок відбудеться 9 грудня.