В Італії футболіст забив розкішний гол "ударом скорпіона": відео шедевру
В італійській Серії В забили шалений гол з меж штрафного. Автором м'яча став форвард Комо Етторе Гліоцці.
Неймовірний гол
Красень-гол був забитий у 23-му турі у ворота Фрозіноне. На 28-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Комо Етторе Гліоцці, повідомляє 24 канал.
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26-річний футболіст гостей приєднався до розіграшу кутового. Форвард ударом п'яткою прошив сітку воріт після скидання головою від партнера по команді. Воротар не був готовий до таких дій суперника. У футбольних колах такий постріл називають ударом скорпіона.
Відзначимо, що розкішний гол дав початок перемозі Комо. Ще до перерви команди забили по одному голу. У підсумку – 1:2 перемога Комо.
Після звитяги клуб із 31 пунктом посідає 11-те місце у таблиці Серії А.
Відео голу