Несподіване посилення Ротаня: тренеру збірної України допомагатиме ексасистент Шевченка

Тренерський штаб збірної України зазнав певних змін. До складу помічників Руслана Ротаня доєднався італійський фахівець Луїджі Ночентіні.

Матч проти збірної Англії стане дебютним для Руслана Ротаня в якості головного тренера національної команди України. Для посилення тренерського штабу "синьо-жовтих" був запрошений італієць Луїджі Ночентіні.

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За повідомленням ТаТоТаке, італійський фахівець буде виконувати роль аналітика. Ночентіні був присутнім на матчі Італія – Англія (1:2) та підготував аналітичний звіт на суперника українців.

Очікується, що Ночентіні разом з Ротанем поїдуть на гру молодіжних збірних Італії та України, яка відбудеться 27 березня у Реджо-ді-Калабрії.

Ночентіні на тренуванні збірної України / скриншот ТаТоТаке

Нагадаємо, що Луїджі Ночентіні працював помічником Дмитра Михайленка у Дніпрі-1, а також входив у тренерський штаб Андрія Шевченка у збірній України та Дженоа.

До речі, Андрій Миколайович був присутнім на товариському матчі з Брентфордом, який проходив за "зачиненими дверями".

, матч Англія – Україна розпочнеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі" 26 березня о 19:00 за київським часом.