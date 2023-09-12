Італія вийшла вперед у матчі з Україною після грубої помилки лідера Шахтаря: відео голу

Команда Лучано Спаллетті з перших хвилин забрала м'яч до своїх ніг та насіла на ворота Бущана. Це призвело до тиску, який не витримав Георгій Судаков.

Збірна України проводить матч кваліфікації Євро-2024 проти Італії. Команда Сергія Реброва підійшла до горлової битви на другому місці, маючи гандикап над чемпіонами Європи у три бали, пише 24 канал.

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Італія почала домінувати з перших хвилин і змогла дотиснути нашу команду на 12 хвилині. Грубої помилки припустився Георгій Судаков, у якого на рівному місця поїхала нога.

Цим хавбек Шахтаря подарував м'яч Дзакканьї на фланзі. Вінгер Лаціо знайшов у карному майданчику України Фраттезі і футболіст Інтера прошив Бущана потужним ударом у ближній кут.

Відео голу Фраттезі: