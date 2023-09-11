Італія – Україна: онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва перед грою на "Сан-Сіро"

Збірна України з футболу 10 вересня прилетіла у Мілан, де проведе матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Переддень принципового поєдинку Сергій Ребров поспілкується із пресою.

Головний тренер "синьо-жовтих" дасть передматчеву пресконференцію, під час якої відповість на запитання журналістів. Початок спілкування зі ЗМІ розпочнеться о 19:30 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

​Варте уваги Перепишуть історію чи ні: які шанси Реброва привести Україну до першої перемоги над Італією

Із надією на першу перемогу над "Скуадро адзуррою"

Після офіційного заходу збірна проведе останнє тренування на легендарному "Сан-Сіро".

Ця гра буде принциповою одразу із двох причин. Італія і Україна 8 разів грали між собою в очних зустрічах. І в жодній із них українці не святкували перемоги. За те в активі "скуадро адзурра" 6 звитяг при двох мирових. Востаннє ці національні команди грали ще у сезоні-2018/2019, коли зіграли внічию 1:1 у товариському поєдинку.

Тому Сергій Ребров може привести збірну до першої перемоги в історії "синьо-жовтих" над італійцями, які підходять до матчу у знекровленому складі. Україна ще не програвала під керівництвом Реброва.

Матч відбору на Євро-2024 Італія – Україна стартує 12 вересня о 21:45.

Пресконференція Сергія Реброва