Стан Андрія Ярмоленка та криза у збірній Італії: про що говорив Ребров перед битвою у Мілані

Наставник збірної України висловив повагу до суперника, який два роки тому став чемпіоном Європи. На його думку, здобути очки на "Сан-Сіро" буде вкрай важко.

Вже завтра, 12 вересня, збірна України з футболу проведе черговий матч кваліфікації Євро-2023. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Італії.

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Андрій Ярмоленко готовий

Напередодні зустрічі у Мілані головний тренер нашої команди Сергій Ребров відповів на запитання журналістів. Коуч розповів про кадрову ситуацію та стан Андрія Ярмоленка.

Є невеликі пошкодження, але, наскільки я бачу, всі тренуються. Після тренування ми подивимося та вирішимо. Ми маємо 22 гравці та три воротарі. До тренування немає ніяких пошкоджень, окрім мікротравм, які не дуже заважають гравцям. Зараз ніякого навантаження, гравці відновлюються. Тренування буде більше для ознайомлення з полем. Ярмоленко? Андрій тренується. Він вже був на заміні. На жаль, він не має практики. Останні 3-4 дні він тренується у загальній групі. Вважаю, що його поява повністю можлива,

– відзначив Ребров.

Збірна Італії: суперник топ-рівня у кризі?

Збірна Італії не надто вдало проходить відбір, здобувши лише одну перемогу у трьох матчах. Тренер збірної України висловив свою думку щодо сили суперника.

Я знаю, як гратиме збірна Італії. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч для збірної Італії. Але це дуже важлива гра і для нас. Я завжди кажу гравцям, що перед матчем ми повинні поважати суперника, але маємо зосередитися на своїй грі. Якщо ми не покажемо своєї гри, то буде важко. Збірна Італії – топ-команда, тому ми її й не перемагали. Ви бачили гру проти Англії. Так, ми здобули очко, але це було дуже-дуже важко. Така ж гра на нас очікує і завтра. Ми повинні бути готові, вірити у себе і розуміти, що тільки своєю грою ми зможемо здобути очки на "Сан-Сіро". Я не вважаю, чому Італія зараз переживає кризу. Я бачив їхні ігри. Це була дуже гарна команда, вони показують хороший рівень. Ми повинні ставитися до суперника дуже серйозно,

– підсумував Сергій Станіславович.

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Відзначимо, що два роки тому Італія стала чемпіоном Європи. Втім після цього результати команди пішли на спад. "Скуадра Адзурра" сенсаційно не вийшла на ЧС-2022, а у кваліфікації Євро-2024 обіграла лише Мальту.

Натомість Італія поступилась вдома Англії та не змогла виграти на виїзді Північну Македонію. Через це підопічні Лучано Спаллетті йдуть третіми у відбірковій групі, поступаючись Україні трьома балами.

. Матч Італія – Україна відбудеться 12 вересня у Мілані. Пряма трансляція зустрічі відбудеться на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом.