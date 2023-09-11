Італія – України: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

У вівторок, 12 вересня, збірна України з футболу проведе черговий матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. Суперником українців буде збірна Італії, а матч відбудеться в Мілані. Онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на сайті 24 Каналу.

Збірна Італії – доволі незручний суперник для України. Команди провели між собою вісім матчів, і українці програли шість з них. Ще двічі матчі закінчилися внічию – в обох випадках це були товариські зустрічі. Саме так сталося і в останньому матчі між командами – 10 жовтня 2018 року в Генуї. Тоді від поразки українців врятував гол Руслана Маліновського. Але цього разу півзахисник не отримав виклик до збірної України.

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Збірна України доволі добре виступає у відборі на Євро-2024. За чотири матчі команда здобула дві перемоги та ще один разі зіграла внічию – з лідером турнірної таблиці збірною Англії. Англійцям наша команда й програла свій єдиний матч.

Італійці теж програли Англії, при цьому зробили це в домашньому матчі. Після цього перемогли Мальту. А перед матчем з Україною зіграли внічию з Північною Македонією. Окрім втрати очок в цьому матчі, "скуадра адзурра" втратила ще декількох важливих гравців.

Тож поки Україна випереджає Італію на три очки в турнірній таблиці, та посідає друге місце в групі. Воно дає можливість напряму вийти на Євро-2024. Однак Італія має на один зіграний матч менше.

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Матч Італія – Україна розпочнеться о 21:45.

Трансляція матчу Італія – Україна буде на місцевих каналах Суспільного – наприклад, Суспільне Київ чи Суспільне Львів. Дивитися матч відбору Євро-2024 з футболу можна лише на каналах у цифровому ефірі T2 і кабельних мережах. Також, за умовами договору, місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не транслюватимуть футбол Італія – Україна.

Відтак дивитися онлайн матч Італія – Україна можна буде лиш на медіасервісі Megogo.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія – Україна. Вона буде доступна в цій новині.