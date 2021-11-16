Італія чи Португалія: розбираємось з потенційними суперниками України в плей-офф

Збірна України все ще зберігає шанси зіграти у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 та поїхати у Катар. Та для цього команді Олександра Петракова потрібно виграти три поспіль матчі та надіятися на удачу.

Україна буде серед несіяних

Щоб потрапити у плей-офф, Україна повинна 16-го листопада перемогти Боснію та Герцеговину та надіятися на поразку Фінляндії у паралельній грі проти Франції. Якщо гра в Гельсінкі завершиться внічию, то Україні слід перемагати боснійців з різницею мінімум у два голи. Перемога фінів залишить Україну за бортом змагань.

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Якщо збірна України посяде друге місце в групі, то зробить тільки перший крок на шляху до Мундіалю у Катарі. Далі команді Олександра Петракова доведеться виграти ще два матчі у плей-офф відбору, які відбудуться у 2022 році.

. Жеребкування стадії плей-офф відбудеться у Цюриху 26-го листопада. Вперше плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудеться з урахуванням результатів Ліги націй-2021.

Ліга націй – додаткова можливість для двох команд, які не змогли кваліфікуватися на ЧС-2022 через відбірковий етап. Через Лігу націй у плей-офф вже вийшла Австрія. Ще одна путівка дістанеться Чехії або Уельсу. Обидві збірні вже вийшли у плей-офф відбору, але ще визначать, яким шляхом.

Під час жеребкування 12 учасників плей-офф будуть розділені на два кошики по 6 команд – сіяні та несіяні.

Збірна України не має шансів бути серед сіяних команд. Наразі місце серед сіяних команд собі гарантували чотири збірні:

Італія

Португалія

Росія

Шотландія.

Також відомо, що серед несіяних збірних точно будуть:

Австрія

Півчнічна Македонія.

Участь у плей-офф відбору собі гарантували збірнії Чехії, Польщі, Швеції та Уельсу. На інші три місця претендують Нідерланди, Норвегія, Туреччина, Україна та Фінляндія, яку наша збірна прагне вибити.

Зважаючи на те, що серед сіяних уже є чотири команди, то з дев'яти інших претендентів до пріоритетного кошика потраплять тільки дві збірні.

У цій боротьбі Україна гарантовано програє Швеції та Польщі й не може розраховувати на потрапляння до числа сіяних.

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Чому Україна не може бути серед сіяних

Україна поступається Швеції та Польщі за набраними очками на груповому етапі відбору ЧС-2022. Україна потрапила до групи D, в якій усього 5 команд.

Відповідно до правил відбору, команди, які посіли друге місце в групах з шістьма збірними, втрачають очки, що набрали проти найгіршої команди свого сикстету.

Швеція, як і Україна, проводила відбір у групі з п'ятьма збірними й набрала 15 очок. Ні Швеція, ні Україна не втратять очки, які набрали проти найгіршої команди своєї групи. Максимальна кількість очок, яку може взяти Україна – 12. Це на три менше, аніж у шведів.

Натомість збірна Польщі втратить набрані очки проти Сан-Марино. Наразі Польща має 20 очок, але втрать 6 балів, які набрала у поєдинках проти Сан-Марино.

Таким чином, Польща матиме 14 очок, що все одно на два більше, аніж потенційні 12 балів в України.

Хто може потіснити Польщу та Швецію

Ні Польща, ні Швеція ще не гарантували собі потрапляння до числа сіяних. Потенційно обидві збірні може випередити тріо Нідерланди/Туреччина/Норвегія, які ведуть боротьбу в групі G, та Уельс з групи E.

Наразі Туреччина та Норвегія мають по 12 очок, якщо відняти бали, набрані проти найгіршої команди групи G – Гібралтару. Нідерланди з врахуванням віднятих очок за матчі з Гібралтаром мають 14 очок.

Всі команди з групи G 16-го листопада зіграють свої матчі 10-го туру. Туреччина та Норвегія у разі перемог можуть набрати потенційні 15 очок, Нідерланди – 17. Однак, якщо Нідерланди здобудуть перемогу або зіграють внічию в останньому турі, то гарантовано вийду на ЧС-2022.

У разі перемоги в останньому турі хтось з пари Норвегія/Туреччина гарантовано випереджає Польщу у боротьбі за потрапляння до сіяних. Якщо Норвегія і Туреччина матимуть по 15 очок, як і Швеція, то обидві збірні випередять шведів за додатковими показниками.

Якщо Нідерландам доведеться грати у плей-офф, то вони також випереджають Польщу за додатковими показниками. Натомість нідерландці поступаються Швеції, в яких на одне очко більше – 15 проти 14.

Шанси потіснити Польщу та Швецію має Уельс, який вже набрав 14 очок. У разі перемоги проти Бельгії валлійська збірна матиме 17 очок, що більше, аніж у шведів та поляків. Це потенційно більше за турків та норвежців.

Вкрай малі шанси бути серед сіяних у Чехії, якій в останньому турі потрібно забивати вкрай багато голів у ворота Естонії.

Підсумовуючи, заочну боротьбу за два місця серед сіяних ведуть: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Польща, Швеція. Перші три збірні зберігають шанси потрапити на ЧС-2022 напряму.

Специфіка жеребкування

У плей-офф збірна України точно не зіграє проти Росії, тому коло суперників для "синьо-жовтих" звужується до 10-и суперників загалом і 5-и у півфіналі.

12 учасників плей-офф будуть розділені на "шляхи" A,B,C. У кожному "шляху" відбудуться по два півфінали та фінал. Переможці трьох фіналів отримають путівки на ЧС-2022.

Несіяні команди (серед яких потенційно Україна) гарантовано гратимуть півфінальні матчі на виїзді. Хто буде господарем фіналу – визначить окреме жеребкування.

. Півфінальні матчі відбудуться 24-го березня 2022 року. Фінали – 29-го березня.