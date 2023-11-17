Результат не на користь України: Італія перемогла Північну Македонію у відборі до Євро-2024

У матчі кваліфікації чемпіонату Європи "Скуадра Адзурра" ще в першому таймі здобула необхідний результат. Тепер українцям необхідно обов'язково перемагати італійців 20 листопада.

Італія – Північна Македонія – 5:2

Голи: Дарміан, 17, К'єза, 41, 45+3, Распадорі, 81, Ель-Шаараві, 90+3 – Атанасов, 52, 74.

У Римі на "Стадіо Олімпіко" відбувся поєдинок 9-го туру відбору до чемпіонату Європи 2024 між збірними Італії та Північної Македонії. "Скуадра Адзурра" здобула впевнену перемогу, завдяки якій підвищила свої шанси вийти на континентальний форум, повідомляє 24 Канал.

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Італійці де-факто гарантували собі вкрай необхідні три залікові бали ще в першому таймі. Вже на 17-й хвилині Маттео Дарміан відкрив рахунок, а під завісу першої половини гри Федеріко К'єза зробив дубль "у роздягальню".

При цьому Італія втратила ідеальну гольову нагоду на 40-й хвилині, коли Жоржиньо не реалізував пенальті. Однак, це не надто вплинуло на перебіг гри, в якій господарі прогнозовано домінували, попри надії українців.

Невелика інтрига зародилася всередині другого тайму, коли Яні Атанасов двома взяттями воріт Джанлуїджі Доннарумми скоротив розрив у рахунку до мінімального. Однак невдовзі Джакомо Распадорі та Стефан Ель-Шаараві повернули розгромну різницю – 5:2.

20 листопада Україні необхідна виключно перемога над Італією

Результат цього поєдинку був вкрай важливим для збірної України, адже якби Італія втратила очки, команду Сергія Реброва в очній зустрічі із підопічними Лучано Спаллетті влаштувала б нічия. Тепер "синьо-жовтим" для виходу на Євро-2024 необхідна лише перемога.

20 листопада Україна прийматиме Італію на стадіоні "БайАрена" у німецькому Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Перед вирішальним туром збірні України та Італії мають по 13 очок в активі, однак італійці знаходяться на одну сходинку вище завдяки домашній перемозі над українцями в першому колі.