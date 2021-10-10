Італія перемогла Бельгію та здобула "бронзу" Ліги націй: відео

Італія мінімально перемогла Бельгію в Лізі націй. Можливо, цією перемогою команда з Апенін повернулась на шлях до нового рекорду без поразок, який у півфіналі несподівано перервала Іспанія.

Італія – Бельгія 2:1

Голи: Барелла, 46, Берарді, 65 (пенальті) – де Кетеларе, 86

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У півфіналі збірна Італії сенсаційно поступилась Іспанії з рахунком 1:2. Ця поразка перервала світовий рекорд італійців у 37 матчів без поразок.

Натомість бельгійці програли Франції, яка показала неймовірний камбек. Програючи 2:0, французи змогли перевернути матч з ніг на голову й виграти 2:3.

Востаннє команди між собою зустрічалися в чвертьфіналі Євро-2020. Тоді збірна Італії також перемогла з рахунком 2:1.

"Сухий" початок

Якщо порівнювати з півфіналами, початок матчу за третє місце видався куди спокійнішим – команди не ризикували всіма силами кидатися вперед, намагаючись забити гол.

Перший небезпечний момент виник на 7 хвилині – Батшуаї пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт. Куди небезпечнішим був удар Берарді через 10 хвилин, але з ним впорався голкіпер бельгійців Тібо Куртуа.

Чудову нагоду забити мав Распадорі на 20 хвилині гри. Після пасу партнера він вийшов з м'ячем сам на двох, але свою нагоду зруйнував. Через 3 хвилини Алдервейрелд після кутового пробив просто в руки голкіперу.

Ще через дві хвилини Салемакерс ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у перекладину просто над дев'яткою. Бельгія відчутно вирівняла гру.

Надалі гра вирівнялася й концентрувалась переважно в центрі поля, а команди, здавалося, забули про ворота суперників. Лише К'єза в кінці тайму змарнував чудову нагоду після виходу один в один.

Тріумф Італії

Після невдалого першого тайму італійці вирішили розставити всі крапки над "і" вже з початку другого. Після подачі з кутового Барелла сильно відправив м'яч у ближній кут воріт Бельгії.

Тим часом на 60 хвилині гри Батшуаї не зміг повторити те, що вдалося Ромелу Лукаку в попередній грі проти Франції. Після його потужного удару з правого краю м'яч зі свистом влетів у поперечину та полетів на аут.

З другим голом Італії довго чекати не довелось. Вже на 65 хвилині Кастань збив К'єзу в штрафному майданчику, а арбітр без роздумів вказав на 11-метрову позначку.

Удар вдало реалізував Берарді – Тібо Куртуа до м'яча дотягнувся, але відбити не зміг, тож лише трішки його підправив.

Задоволена результатом Італія дещо заспокоїла гру, поки бельгійці намагалися відігратися. На 81 хвилині Янік Караско сильним ударом влучив у штангу – каркас воріт утретє за гру, схоже, успіх був точно не на боці Бельгії.

Лише на 86 хвилині бельгійці змогли відіграти один м'яч. Після блискавичної контратаки де Кетеларе по-дитячому прокотив м'яч між ніг Доннаруми. Втім, зрівняти рахунок збірній Бельгії так і не вдалося.

Італія – Бельгія: відеоогляд гри