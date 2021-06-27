Італія лише в овертаймі здолала Австрію та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

У суботу, 26 червня, у другому матчі 1/8 фіналу між збірними Італії та Австрії в основний час не було визначено переможця. Вже у додатковий час Італія вирвала путівку у чвертьфінал.

Італія – Австрія 2:1

Гол: К'єза, 95, Пессіна, 105 – Калайджич, 114

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На місці збірної Австрії могла б бути збірна України, якби не програла в третьому турі групового етапу. Але маємо те, що маємо, а точніше, збірну Швеції.

Збірна ж Австрії, програвши Нідерландам, але вигравши в Північної Македонії та України, потрапила в плей-офф на команду, яка по грі цілком виправдовує статус одного з фаворитів на перемогу в континентальній першості. Правда, група, в якій, крім підопічних Манчіні, були Уельс, Швейцарія і Туреччина, не виглядала надто складною, тому всі свої футбольні вміння італійцям довелося показувати вже у матчах на виліт.

Італійці почали підтверджувати статус фаворита вже зі стартового свистка. Спінаццола на швидкості увірвався у воротарський суперника, пройшов кількох захисників та пробив – м'яч пролетів повз ліву стійку.

На 33-й хвилині тіж італійці могли створити справжній шедевр на цьому Євро. Іммобіле дуже небезпечно пробивав з дальньої дистанції – м'яч влучив у хрестовину.

Наприкінці першого тайму Спінаццола отримав передачу у штрафному майданчику та з розвороту пробив – голкіпер парирував на кутовий.

Після перерви Алаба виконував штрафний удар з небезпечної відстані і м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною.

На 65-й хвилині австрійці несподівано відкрили рахунок у зустрічі, щоправда, не обійшлося без втручання VAR. Після навісу у воротарський майданчик Алаба головою скинув на дальню стійку, де Арнаутовіч з вбивчої відстані замкнув, спрямувавши м'яч у сітку. Після перегляду VAR арбітр скасував забитий Арнаутовічем гол.

За 10 хвилин Австрія знову була близька до голу. Лайнер після боротьби із захисником у карному майданчику https://sport.24tv.ua/ru/italija-avstrija-rezultat-matcha-26-06-2021-evro-2020_n1664254суперника опинився на газоні. Австрійці вимагали призначення 11-метрового, а рефері пішов переглядати VAR. Після перегляду VAR арбітр вирішує, що зіграно було чисто й 11-метрового не буде.

У підсумку, команди не визначили сильнішого в основний час і гра перейшла в овертайми.

Вже на старті першого овертайму Італія відкрила рахунок у зустрічі. Спінаццола віддав ювелірну навісну передачу у штрафний на К'єзу, який майстерно прибрав захисника й пробив повз голкіпера.

Відео голу К'єза

На 105-й хвилині італійці остаточно зняли усі питання про переможця зустрічі. Ачербі отримав передачу у штрафному майданчику, кілька секунд протримав м'яч і віддав під удар на Пессіну, який з вбивчої відстані прошив голкіпера.

Відео голу Пессіна

За 6 хвилин до кінця овертаймів Австрія намагалася відновити інтригу у зустрічі, звівши перевагу італійців до мінімуму. Шауб майстерно навісив з кутового на ближню стійку, де Калайджіч головою у падінні замкнув.

Відео голу Калайджича

Як підсумок, Італія здобула важку перемогу і зіграє у чвертьфіналі Євро-2020.

Італія – Австрія відеоогляд