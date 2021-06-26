Італія – Австрія: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Євро-2020

Збірні Італії та Австрії зустрінуться 26 червня у рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Команди посперечаються за путівку до 1/4 фіналу. Де дивитися матч – далі в матеріалі.

Італія – Австрія: де дивитися матч

Італія та Австрія зустрінуться у Лондоні (Англія) на стадіоні "Вемблі". Поєдинок 1/8 фіналу розпочнеться о 22:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Уельс – Данія транслюватимуть на всіх трьох каналах. Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Уельс – Данія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.