Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

Збірна Італії вдруге в історії виграла чемпіонат Європи. Італійська збірна перемогла Англію у фінальному матчі Євро-2020.

Італія – Англія 1:1 (3:2 по пенальті)

Голи: Бонуччі, 67 – Шоу, 2

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Англія вперше у своїй історії вийшла у фінал чемпіонату Європи. До того "Три леви" програли два півфінали.

На Євро-2020 англійська команда впевнено вийшла з групи після перемог над Хорватією та Чехією з однаковим рахунком 1:0 та нічиєю з Шотландією (0:0).

У плей-офф англійці спершу здолали Німеччину (2:0), після чого пройшли Україну (4:0) та Данію (2:1).

Італійська збірна блискуче відіграла на груповому етапі: перемоги по 3:0 над Туреччиною та Швейцарією та звитяга над Уельсом (1:0).

У плей-офф "скуадра адзурра" вибила з однаковим рахунком Австрію та Бельгію – по 2:1. У півфіналі італійці у серії пенальті здолали Іспанію.

Італія перемагала на чемпіонаті Європи у далекому 1968 році.

Швидкий гол Англії

Не встигли команди вийти на футбольне поле, як Англія вже була попереду. Атаку "Трьох левів" класно розвинув Гаррі Кейн, віддавши розумний пас на правий фланг.

Там м'яч отримав Кіран Тріпп'єр, який італійці дали надто багато часу, щоб зробити навіс. У підсумку Кіран знайшов своїм навісом Люка Шоу, який з меж штрафного прошив Доннарумму!

Відео голу Шоу



Італія майже відразу отримала непогану нагоду відігратися завдяки штрафному. Але Лоренцо Інсіньє невдало виконав стандарт з перспективної позиції.

Перша справді серйозна відповідь Італії прийшла аж на 35 хвилині. Федеріко К'єза взяв ініціативу на себе та протягнув м'яч до штрафного Англії. Федеріко завдав потужного удару низом, але лічені сантиметри відділили італійця від гола.

Уже в компенсований до першого тайму час Італія завдала свого першого удару ствір воріт Англії. Верратті неакцентовано пробив з-за меж штрафного, але з його ударом легко впорався Пікфорд.

Камбек Італії

Після перерви Англія претендувала на пенальті. Принаймні Рахім Стерлінг знову картинно впав у штрафному, але цього разу арбітр не купився на симуляцію англійця.

Італія свій шанс отримала на 51 хвилині, коли заробила стандарт перед штрафним суперника. Лоренцо Інсіньє вирішив знову виконати стандарт, але не влучив у площину воріт.

Роберто Манчіні вирішив втрутитися у гру й зробив подвійну заміну: Крістанте й Берарді замінили Бареллу та Іммобіле.

Через декілька хвилин Лоренцо опинився на ударній позиції з надзвичайно гострого кута. Гравець Наполі пробив у Пікфорда, який закрив собою ворота.

На 62 хвилині справді проблеми обороні Англії створив К'єза. Гравець Ювентуса увійшов у штрафний та пробив з-під декількох оборонців. Пікфорд здійснив дивовижний сейв!

Тиск Італії таки втілився у гол, адже Англія надто багато дозволяла своєму супернику. "Скуадрі адзуррі" вдалося відзначитися після кутового. Пікфорд відбив м'яч після удару Верратті, але Бонуччі виграв добивання та заштовхав м'яч у ворота – 1:1.

Відео голу Італії



Дуже швидко Італія могла виходити вперед. Берарді отримав розкішний пас з центру поля за спини оборонців. Доменіко пробив злету, але не влучив вже у порожні ворота.

Гарет Саутгейт відповів Манчіні двома замінами: Сака і Хендерсон замінили Тріпп'єра та Райса.

Окрилена Італія продовжила домінувати на "Вемблі", який замовк від голу у ворота англійської команди. Тільки на останніх хвилинах основного часу Англія почала відбирати ініціативу.

На 86 хвилині Італія зазнала важкої втрати. К'єза через травму не зміг продовжити гру й на полі з'явився Бернардескі. З поля пішов найбільш яскравий гравець фіналу!

Визначити чемпіона Європи в основний час команди не змогли та продовжили битву в овертаймі.

Овертайм

У першому екстратаймі Манчіні провів ще дві заміни, випустивши Белотті та Локателлі замість Інсіньє та Верратті. Натомість Гарет Саутгейт зняв Маунта та випустив Гріліша. Складалося враження, що Англія фізично переважає італійців.

Перший напівмомент в екстратаймі мала Англія: Філліпс отримав багато часу, щоб завдати дальнього удару. Хавбек Лідса не влучив у площину воріт Доннарумми.

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На 103 хвилині Італія вибухнула небезпечним моментом: Емерсон розібрався на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Бернардескі не встиг до м'яча, тому Пікфорд відбив його. Натомість Белотті після добивання не влучив у ворота.

У другому екстратаймі знову ближчою до забитого м'яча була Італія: Бернардескі потужно пробив зі штрафного у Пікфорда. Воротар з другої спробив зафіксував м'яч у руках.

Після цього Англія повністю заволоділа ініціативою та, як у грі з Данією – почала затискати суперника. Італія була змушена грати на відбій! Манчіні вирішив підсилити захист, випустивши Флоренці замість Емерсона.

Натомість Саутгейт під серію пенальті випустив Рашфорда та Санчо замість Хендерсона та Вокера відповідно. Англійський тренер не проградав – команди визначали чемпіона Європи у серії пенальті!