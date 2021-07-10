Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

Нарешті футбольні вболівальники дочекалися. У неділю, 11 липня, визначиться чемпіон Європи. У фіналі на "Вемблі" зійдуться Італія, яка вигравала турнір у далекому 1968 році, та Англія – дебютант фіналу. Усе найцікавіше про фінальний поєдинок в анонсі Спорт 24.

Італія – Англія: головне

Що: фінал Євро-2020

Де: стадіон "Вемблі", Лондон (Англія)

Коли: неділя, 11 липня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, онлайн-трансляція Спорт 24

Варте уваги FAVBET очікує королеву на трибунах та собаку на полі у фіналі Євро 2020

Євро-2020 однозначно увійде в історію футболу. Вперше чемпіонат відбувся у декількох країнах та вперше в історії Євро перенесли через пандемію.

Цей чемпіонат Європи подарував багато сенсацій та історичних досягнень. Окрім того, що Англія дебютує у фіналі, Данія стала першою командою, яка дійшла до півфіналу після двох поразок на груповому етапі.

Досі жива у пам'яті перемога Швейцарії над Францією в 1/8 фіналу. Ще довго всі будуть згадувати прекрасні матчі у виконанні Думфріса, Спінаццоли, Бущана та інших.

Та погодьтеся, найбільша перемога на Євро-2020 вже сталася. Гравець збірної Данії Крістіан Еріксен виграв головний матч свого життя. Все інше – не має значення!

Шлях на Євро-2020

Італія відкривала чемпіонат Європи і символічно, що зіграє у матчі-закритті. Щоправда, тепер "скуадра адзурра" вимушена грати не в рідному Римі, а на полі Англії – "Вемблі".

Італія надзвичайно впевнено подолала групу з трьома перемога над Туреччиною (3:0) Швейцарією (3:0) та Уельсом (1:0). У плей-офф підопічні Роберто Манчіні вибили після додаткового часу Австрію (2:1) та в непростій грі здолали Бельгію (2:1).

Мабуть, найбільш важкий поєдинок Італії відбувся в 1/2 фіналу проти Іспанії. За логікою гри у фінал мала пройти "червона фурія". Але футбол нелогічний вид спорту, тому після нічиєї в матчі (1:1), "скуадра адзурра" виграла серію пенальті.

Італія – Іспанія відеоогляд



Англійська збірна до півфіналу гра в економрежимі. На груповому етапі "Три леви" мінімально обіграли Хорватію та Чехію, та не знайшли в собі сили обіграти Шотландію (0:0).

Уже в першому матчі плей-офф підопічних Гарета Саутгейта чекало справжнє випробування на міцність Німеччиною. Та Англія зовні легко пройшла суперника (2:0), який завадив "Трьом левам" вийти у фінал Євро-1996.

В 1/4 фіналу Англія декласувала збірну України (4:0), після чого зі скандалом вибила Данію у півфіналі. Англія домінувала у поєдинку проти данців, однак переможний гол прийшов після сумнівних рішень арбітрів.

Ті дозволили Англії продовжити атаку, коли на полі були два м'ячі, що заборонено правилами футболу. У підсумку англійці заробили пенальті й Гаррі Кейн з другої спроби відправив м'яч у сітку (2:1).

Англія – Данія відеоогляд

Очні зустрічі та цікаві факти

Італія двічі програла у фіналі чемпіонатів Європи після тріумфу у Римі у 1968 році. Лише три команди вигравали чемпіонат Європи на своїй території:

Іспанія (1964);

Італія (1968);

Франція (1984).

Португалія (2004) і Франція (2016) поступилися у домашньому фіналі.

Англійці вдруге зіграють у фіналі великого турніру. Попередній також відбувся на їх території. У фіналі чемпіонату світу 1966 року на "Вемблі" вони в додатковий час перемогли збірну ФРН з рахунком 4:2.

Збірна Англії стала 13-м в історії фіналістом Євро і першим дебютантом після Греції та Португалії у 2004 році.

Очевидну перевагу за всю історію зустрічей немає ні в одного суперника. З 27 матчів Італія виграла десять, коли Англія – вісім. Англійці забили 33 голи, італійці – всього на два менше.



Фото Getty Images

Остання на сьогодні зустріч команд – це товариський матч на "Вемблі" у травні 2018 року (1:1). Попередня турнірна зустріч завершилася перемогою Італії з рахунком 2:1 на груповому етапі ЧС-2014.

У рамках чемпіонату Європи команди востаннє зустрічалися у чвертьфіналі Євро-2012 у Києві. Після нульової нічиєї на "Олімпійському" Італія перемогла 4:2 по пенальті.

Ключові футболісти

Англія не перемагала Італію вже у шести матчах турнірного значення!

У чвертьфіналі Євро-2020 "скуадра адзурра" втратила Леонардо Спінаццолу. Експерти вважають, що це ключова втрата для Італії. Однак Роберто Манчіні вирішив не змінювати тактику своєї команди через втрату Спінаццоли.

Наставник італійців спробував ввести в гру Емерсона. У грі з Іспанією моментами Емерсону вдавалося виконувати функції Спінаццоли, але в підсумку Манчіні зняв його з гри.

На груповому етапу гра Італії багато в чому залежала від Доменіко Берарді. Та в плей-офф ключову роль відіграє Федеріко К'єза.

Англія – найдорожча команда Євро-2020 і має склад на рівні чемпіонів світу – французів. Тільки вдумайтесь, лаву запасних в Англії "гріють" Джейдон Санчо, Маркус Решфорд та Філ Фоден.

Найважливішими гравцями Англії на Євро-2020 стали Гаррі Кейн та Рахім Стерлінг. На двох вони забили 7 голів, при чому Рахім провів справді видатний матч проти Данії.



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Однак сила Англії не в конкретних гравцях, а ширині складу. На відміну від більшості тренерів, Гарет Саутгейт може змінювати гру в будь-який момент. Простими словами, у Саутгейта два рівноцінні склади.

Прогноз

Італія провела невиразний півфінал проти Іспанії, який дещо зіпсував враження про команду Манчіні. Іспанія сильно оголила проблеми "скуадри адзурри".

Зокрема, Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі далеко не безгрішні в захисті. Окрім того, італійцями помітно бракує гравця з останнім пасом, як Алессандро Дель П'єро.

Разом з тим, Італія попри проблеми в грі з "червоною фурією" випромінювала неймовірну впевненість. Серія без поразок в Італії вже триває 33 матчі!

Щодо Англії, то команда грає у надзвичайно прагматичний футбол. Та гол Данії дозволив нам побачити справжнє обличчя "Трьох левів" – шалена динаміка та інтенсивність, потужні фланги та вбивча реалізація.