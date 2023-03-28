Ротань і тут, і там: молодіжна збірна України поступилась італійцям у контрольному матчі – відео

"Синьо-жовтими" U-21 не вдалося здолатого свого маститого суперника. Руслан Ротань потребує у складі юнацької збірної гравців головної команди країни.

Італія – Україна 3:1

Голи: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук 68

Юнацькі збірні Італії та України провели товариську зустріч в рамках підготовки до Євро-2023, з якої переможцями вийшла "лазурова команда". "Синьо-жовтими" ж нарешті керував їхній головний тренер, пише 24 Канал.

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Ротань не допоміг

Як і збірна України, та і збірна Італії готуються до майбутнього молодіжного Євро-2023, яке пройде уже влітку. "Лазурна команда" у попередньому товариському матчі здолала сербів та логічно бажала продовжити свою переможну ходу. Та от українці також з минулого матчу вийшли переможцями, а їхні амбіції не виглядали мені, аніж у італійців.

До речі, збірна Італії зайняла перше місце у кваліфікаційній групі до Євро-2023, яку вони формули разом із командами Ірландії, Швеції, Боснії та Герцеговини, Чорногорії та Люксембурга. На континентальному турнірі "лазурна команда потрапила у квартет із французами, швейцарцями та норвежцями.

Руслан Ротань повернувся з розташування головної команди країни, яка поступилась англійцям (2:0), а це означало, що тепер його юні підопічні зможуть виконувати настанови головного тренера команди якісніше, оскільки ті тепер надавалися в реальному часі. Італійці матч почали жваво, проте і українці демонстрували, що вони учасники майбутнього Євро. Та от "лазуровій команді" вдалось першими вийти вперед.

Зробила це збірна Італії на 19-ій хвилині зустрічі гол прийшов із подачі з штрафного. Маттео Ловато виграв верхову боротьбу у своїх українських опонентів та направив м'яч у сторону воріт. Руслан Нещерет зміг парирувати удар, та от м'яч зрадницьки залетів у сітку воріт, 1:0.

На перший тайм команди вирішили приберегти мінімум голів, а от друга половини матчу порадувала фанатів уже більшою кількістю забитих м'ячів. Українцям вдалося відігратися на 68-ій хвилині зустрічі. Досить фартовий гол на свій рахунок записав Олексій Кащук, який спершу втратив м'яч при дриблінгу біля карного майданчика суперника, проте той досить вдало відскочив йому у ноги, а згодом і помилка воротаря дозволила м'ячу залетіти у ворота, 1:1.

Та от далі українці не витримали тиску італійців, які прагнули вийти переможцями з матчу. Дубль у матчі зміг оформити італійський нападник Лоренцо Коломбо. Спершу на 71-ій хвилині матчу юний форвард закрив серію безнадійних ударів, які відбивав і Нещерет, і поперечка воріт. А уже на 82-ій хвилині зустрічі він опинився у тому місці, у той час після подачі у карний майданчик та головою від поперечки відправив м'яч у ворота України та поставив крапку в матчі, 3:1.

Таким чином збірна України поступається у своєму другому контрольному поєдинку. Руслану Ротаню варто задуматися над тим, аби затягнути до молодіжної збірної певних виконавців з головної команди країни.

Відеоогляд матчу Італії – Україна: